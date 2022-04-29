ВСУ обстреляли погранпункт ФСБ в Брянской области

29 апреля 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ на погранпункт никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины атаковали погранпункт ФСБ в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. «29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, от обстрела пострадали сети водо- и электроснабжения. На данный момент они уже восстановлены. Кроме того, во время атаки одно из деревьев упало на местное кладбище. Богомаз сообщил, что коммунальщики приступят к расчистке территории после того, как обследуют местность. Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские территории. Ранее обстрел произошел в селе Журавлевка Белгородской области. ВСУ также обстреляли погранпункт в Брянской области. Также украинские войска пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников Bayraktar TB2. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины атаковали погранпункт ФСБ в поселке Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. «29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, от обстрела пострадали сети водо- и электроснабжения. На данный момент они уже восстановлены. Кроме того, во время атаки одно из деревьев упало на местное кладбище. Богомаз сообщил, что коммунальщики приступят к расчистке территории после того, как обследуют местность. Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские территории. Ранее обстрел произошел в селе Журавлевка Белгородской области. ВСУ также обстреляли погранпункт в Брянской области. Также украинские войска пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников Bayraktar TB2.