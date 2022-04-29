17-летний свердловчанин получил медаль за спасение детей из огня

30 апреля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Сергей Тетеревков разбудил спящих детей и помог им выбраться из горящего дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сергей Тетеревков из села Чатлык Свердловской области получил медаль «Доблесть и отвага» за то, что помог выбраться из двух горящих домов семерым детям. Информация об этом появилась на официальном сайте свердловского управления Следственного комитета РФ. «Ночью 1 августа 2021 года […] 17-летний Сергей Тетеревков, увидев, что полыхает дом соседей, сначала забежал к себе домой, предупредив отца, что необходимо позвонить в МЧС, после чего прибежал на место пожара. Войти внутрь горящего дома было невозможно: входная дверь уже была охвачена огнем. Тогда отважный молодой человек проник в дом через окно, где увидел троих малолетних спящих детей. Он разбудил их и по одному эвакуировал через окно на улицу», — говорится в сообщении ведомства. Затем свердловчанин увидел, что огонь перекинулся на соседний дом, где также находились люди. Снова не сумев проникнуть внутрь через дверь, он залез через окно и увидел, что в комнате спят четверо детей. Он также помог им эвакуироваться наружу, а затем до прибытия пожарных присматривал за ними. По решению руководства Следственного комитета юношу наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Сергей Теревков спас семерых детей Фото: СУ СКР по Свердловской области Ранее URA.RU сообщало о пожаре, который произошел в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга. В огне погибли три человека, в том числе двое детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Сергей Тетеревков из села Чатлык Свердловской области получил медаль «Доблесть и отвага» за то, что помог выбраться из двух горящих домов семерым детям. Информация об этом появилась на официальном сайте свердловского управления Следственного комитета РФ. «Ночью 1 августа 2021 года […] 17-летний Сергей Тетеревков, увидев, что полыхает дом соседей, сначала забежал к себе домой, предупредив отца, что необходимо позвонить в МЧС, после чего прибежал на место пожара. Войти внутрь горящего дома было невозможно: входная дверь уже была охвачена огнем. Тогда отважный молодой человек проник в дом через окно, где увидел троих малолетних спящих детей. Он разбудил их и по одному эвакуировал через окно на улицу», — говорится в сообщении ведомства. Затем свердловчанин увидел, что огонь перекинулся на соседний дом, где также находились люди. Снова не сумев проникнуть внутрь через дверь, он залез через окно и увидел, что в комнате спят четверо детей. Он также помог им эвакуироваться наружу, а затем до прибытия пожарных присматривал за ними. По решению руководства Следственного комитета юношу наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Ранее URA.RU сообщало о пожаре, который произошел в селе Мезенское в 50 км от Екатеринбурга. В огне погибли три человека, в том числе двое детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».