Bloomberg: без российского газа Европу ждет шок и рецессия

30 апреля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Отказ от российского газа шокирует энергетические рынки Европы, считает Рэйчел Морисон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В случае резкого прекращения поставок газа из России Евросоюз столкнется с шоком и рецессией. Такое мнение высказала обозреватель агентства Bloomberg Рэйчел Морисон в своей авторской колонке. «Европа движется к внезапному прекращению поставок российского газа, сценарию, который вызовет нормирование энергоресурсов, рост инфляции и глубокую рецессию. Поскольку предложение уже ограничено, не потребуется много времени, чтобы шокировать энергетические рынки», — написала Морисон. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент заявил, что в ответ на санкции ЕС Россия начнет продавать газ за рубли, пишет RT. «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за российские энергоносители в рублях, передает агентство Nation news. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В случае резкого прекращения поставок газа из России Евросоюз столкнется с шоком и рецессией. Такое мнение высказала обозреватель агентства Bloomberg Рэйчел Морисон в своей авторской колонке. «Европа движется к внезапному прекращению поставок российского газа, сценарию, который вызовет нормирование энергоресурсов, рост инфляции и глубокую рецессию. Поскольку предложение уже ограничено, не потребуется много времени, чтобы шокировать энергетические рынки», — написала Морисон. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент заявил, что в ответ на санкции ЕС Россия начнет продавать газ за рубли, пишет RT. «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за российские энергоносители в рублях, передает агентство Nation news.