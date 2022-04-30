Украина обстреляла погранпункт в Курской области

30 апреля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Российские пограничники подавили огневую точку ВСУ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт Крупец в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор. Ранее ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан. Обстрелу также подверглась российская гуманитарная колонна, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт Крупец в Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор. Ранее ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан. Обстрелу также подверглась российская гуманитарная колонна, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.