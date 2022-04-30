Путин разрешил вдовцам получать маткапитал

30 апреля 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о выплате маткапитала вдовцам Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Отцы могут получать материнский капитал на второго, третьего ребенка или последующих детей в случае смерти матери. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. «Внести дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ. Также установить дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей», — говорится в указе. Ранее материнский капитал был проиндексирован на 8,4%. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличили до 524,5 тысяч рублей, на второго — до 693,1 тысяч рублей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Отцы могут получать материнский капитал на второго, третьего ребенка или последующих детей в случае смерти матери. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации. «Внести дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ. Также установить дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей», — говорится в указе. Ранее материнский капитал был проиндексирован на 8,4%. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличили до 524,5 тысяч рублей, на второго — до 693,1 тысяч рублей.