Из-за пожаров губернатор Шумков поручил вернуть советский опыт

Губернатор Вадим Шумков поручил создать пожарные дружины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил правительству, мэрии города и местному управлению МЧС вернуться к советскому опыту из-за пожаров. Речь идет о создании добровольных пожарных дружин, сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора.

«Правительству Курганской области совместно с главами МО и управлением МЧС губернатор поручил вернуться к советскому опыту создания добровольных пожарных дружин», — написано в сообщении. В пожароопасный сезон в задачи дружины будут входить патрулирование населенных пунктов и территории дач и сел. Обнаружив возгорание, пожарная дружина должны оперативно сообщить об этом соответствующим службам.

Ранее URA.RU сообщало о локализации крупных природных пожаров в Курганской области в Варгашинском районе и садоводческом товариществе «Малиновка». Жителям, чьи дома пострадали от пожара, назначены выплаты. Сейчас они размещены в гостинице «Курган».