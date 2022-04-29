29 апреля 2022

Из-за пожаров губернатор Шумков поручил вернуть советский опыт

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Вадима Шумкова в Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков поручил создать пожарные дружины Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил правительству, мэрии города и местному управлению МЧС вернуться к советскому опыту из-за пожаров. Речь идет о создании добровольных пожарных дружин, сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора.

«Правительству Курганской области совместно с главами МО и управлением МЧС губернатор поручил вернуться к советскому опыту создания добровольных пожарных дружин», — написано в сообщении. В пожароопасный сезон в задачи дружины будут входить патрулирование населенных пунктов и территории дач и сел. Обнаружив возгорание, пожарная дружина должны оперативно сообщить об этом соответствующим службам.

Ранее URA.RU сообщало о локализации крупных природных пожаров в Курганской области в Варгашинском районе и садоводческом товариществе «Малиновка». Жителям, чьи дома пострадали от пожара, назначены выплаты. Сейчас они размещены в гостинице «Курган».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил правительству, мэрии города и местному управлению МЧС вернуться к советскому опыту из-за пожаров. Речь идет о создании добровольных пожарных дружин, сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора. «Правительству Курганской области совместно с главами МО и управлением МЧС губернатор поручил вернуться к советскому опыту создания добровольных пожарных дружин», — написано в сообщении. В пожароопасный сезон в задачи дружины будут входить патрулирование населенных пунктов и территории дач и сел. Обнаружив возгорание, пожарная дружина должны оперативно сообщить об этом соответствующим службам. Ранее URA.RU сообщало о локализации крупных природных пожаров в Курганской области в Варгашинском районе и садоводческом товариществе «Малиновка». Жителям, чьи дома пострадали от пожара, назначены выплаты. Сейчас они размещены в гостинице «Курган».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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