Максимальная сумма дополнительных выплат за утерю имущества на пожаре составит 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о дополнительной компенсации тем, кто потерял недвижимое имущество в результате пожаров на территории. Выплаты, предусмотренные резервным фондом по законодательству (от 10 до 50 тысяч рублей), ему показались «недостаточными». Свое решение Шумков озвучил на встрече с потерявшими жилье в дачном кооперативе «Малиновка», передает региональная пресс-служба. Сейчас погорельцы расположились в гостинице «Курган».

«Те, кто в результате ЧС потерял действующий дачный дом, получат от государства еще по 100 тысяч. Те, кто проживал в таких домах постоянно, получат по 300 тысяч рублей дополнительно. Суммы компенсации рассчитаны на одно жилое помещение или садовый дом» — цитируют губернатора на сайте правительства.

Руководство области подчеркивает, что эта выплата разовая. Семья вправе решить сама, всю сумму получит представитель собственников при письменном согласии остальных, либо ее поделят пропорционально долям. По оставшимся вообще без жилья семьям будет в кратчайшие сроки вынесено отдельное решение.

Вадим Шумков встретился с погорельцами из «Малиновки» 2 дня назад Фото: пресс-служба правительства Курганской области

На встрече курганский губернатор назвал точные суммы выплат погорельцам Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Семья вправе сама решать, как именно распорядиться компенсацией Фото: пресс-служба правительства Курганской области

URA.RU писало ранее о том, что пострадавшие от природных пожаров курганцы просят помощи у властей. Меры поддержки прорабатывались. Уже сегодня сотрудники МВД готовы в кратчайшие сроки восстановить утраченные паспорта гражданам.