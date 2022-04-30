В Финляндии признали минусы от вступления в НАТО

30 апреля 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Саули Ниинисте считает, что у границ Финляндии появятся российские военные базы Фото: Анна Майорова © URA.RU Вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению российских военных баз у границ страны. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью агентству Ilta-Sanomat. «Сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, но мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно ясно. Что касается Балтийского моря, присутствие России там может быть усилено», — сказал Ниинисте. Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент страны также одобрил это решение. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению российских военных баз у границ страны. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью агентству Ilta-Sanomat. «Сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, но мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно ясно. Что касается Балтийского моря, присутствие России там может быть усилено», — сказал Ниинисте. Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент страны также одобрил это решение. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей».