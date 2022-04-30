В Финляндии признали минусы от вступления в НАТО

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Саули Ниинисте считает, что у границ Финляндии появятся российские военные базы Фото:

Вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению российских военных баз у границ страны. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью агентству Ilta-Sanomat.

«Сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, но мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно ясно. Что касается Балтийского моря, присутствие России там может быть усилено», — сказал Ниинисте.

Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент страны также одобрил это решение. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей».

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Вступление Финляндии в НАТО приведет к появлению российских военных баз у границ страны. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью агентству Ilta-Sanomat. «Сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, но мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружение в этом районе. Это стало совершенно ясно. Что касается Балтийского моря, присутствие России там может быть усилено», — сказал Ниинисте. Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в НАТО в ближайшие недели. Парламент страны также одобрил это решение. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в альянс. В МИДе отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит их безопасность, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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