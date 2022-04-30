Западные компании пожаловались на «болезненный выход» с рынка РФ

01 мая 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Западные компании несут большие потери после ухода с российского рынка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. Об этом пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис. «‎Многие западные компании оказались зажатыми между перспективой экспроприации Россией, продажей местным жителям, попавшим под санкции, или попытками найти инвестиции от китайских или ближневосточных покупателей, которые могли бы быть более свободными для заключения сделок, но до сих пор не проявляли особого аппетита», — говорится в статье. В результате фирмам «приходилось искать наименее болезненный выход», — добавили авторы. Отсутствие толп потенциальных покупателей, дорогостоящие последствия ухода с российского рынка и неопределенные перспективы возвращения на него приводят к тому, что западные компании несут огромные убытки. В качестве примера обозреватели привели французский банк Societe Generale, который понес убытки в размере 3,1 млрд евро после продажи подконтрольного ей Росбанка инвестиционной компании «Интеррос», принадлежащей миллиардеру Владимиру Потанину. Данная сделка, по мнению публицистов, лишь подчеркивает трудности, с которыми приходится сталкиваться компаниям, решившим уйти из российского бизнеса. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. В России был придуман законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена на территории страны. Позднее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли из-за западных санкций. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что вернуться в Россию таким фирмам будет трудно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. Об этом пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис. «‎Многие западные компании оказались зажатыми между перспективой экспроприации Россией, продажей местным жителям, попавшим под санкции, или попытками найти инвестиции от китайских или ближневосточных покупателей, которые могли бы быть более свободными для заключения сделок, но до сих пор не проявляли особого аппетита», — говорится в статье. В результате фирмам «приходилось искать наименее болезненный выход», — добавили авторы. Отсутствие толп потенциальных покупателей, дорогостоящие последствия ухода с российского рынка и неопределенные перспективы возвращения на него приводят к тому, что западные компании несут огромные убытки. В качестве примера обозреватели привели французский банк Societe Generale, который понес убытки в размере 3,1 млрд евро после продажи подконтрольного ей Росбанка инвестиционной компании «Интеррос», принадлежащей миллиардеру Владимиру Потанину. Данная сделка, по мнению публицистов, лишь подчеркивает трудности, с которыми приходится сталкиваться компаниям, решившим уйти из российского бизнеса. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, решение о приостановке проката своих кинолент озвучили Walt Disney Company и Sony Pictures. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. В России был придуман законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена на территории страны. Позднее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли из-за западных санкций. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что вернуться в Россию таким фирмам будет трудно.