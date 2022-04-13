Власти РФ воздержатся от резких действий против ушедших компаний

Уход иностранных компаний с рынка требует обдуманной позиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти РФ не будут действовать необдуманно в отношении компаний, которые ушли с российского рынка из-за западных санкций. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Россию провоцируют на резкие действия в отношении имущества ушедших из страны из-за санкций компаний. Здесь нужна взвешенная позиция», — отметил он во время выступления в Совфеде, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

При этом ранее в России был придуман законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена на территории страны. Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму этот законопроект 12 апреля, пишет РАПСИ.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В отношении РФ были приняты ограничения, касающиеся экономического и банковского сектора. Из-за этого множество иностранных компаний объявили об уходе с российского рынка, другие отправили сотрудников в вынужденный простой. По просьбе президента России Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер, которые коснутся бизнеса и обычных граждан.

Предыдущие санкции также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства — Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Западные антироссийские санкции могут усугубить ситуацию для всего мира в эпоху пандемии коронавируса, отмечают Дни.ру.

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