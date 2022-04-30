Пентагон распространил показал бронетранспортеры M113, которые американские военные готовят к передаче на Украину. Видео ведомство опубликовало в своих социальных сетях.
«Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах», — говорится в описании ролика. Сообщается, что в актуальный пакет помощи Украине входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США и их союзников с 1960-х годов.
Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Накануне представитель Пентагона заявил, что военный груз для Украины доставят в течение суток на 12 самолетах, передает телеканал 360. Американцы раскритиковали решение своего лидера. Они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить Байдена от должности ввиду недееспособности. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.
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