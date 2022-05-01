Соловьев раскритиковал обращение певца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от шансонье Александра Новикова вникнуть в суть проблемы, прежде чем записывать видеообращения. Об этом журналист заявил в прямом эфире на канале «Соловьев LIVE».

«Александр Викторович, если вы хотите общаться со мной на языке, который вы были вынуждены изучать, находясь в местах не самых приятных, то вы рамсы попутали. Вы просто оказались вовлечены в чужой разговор, вам не рассказали всех нюансов», — заявил Соловьев.

Соловьев потребовал от Новикова высказать свою позицию о спецоперации, проходящей на Украине. Телеведущий предложил певцу выступить в госпитале перед раненными солдатами, многие из которых выросли на его песнях. Он считает, что военнослужащие были бы счастливы его услышать, а Новиков получил бы удовольствие от общения с ними.

Конфликт начался после интервью Соловьева с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, в котором журналист назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты. После этого шансонье Новиков записал видеообращение, в котором заявил, что если бы замечание делала уралмашевская группировка, то оно звучало бы так: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину».