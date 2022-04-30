30 апреля 2022
29 апреля 2022

В крупном микрорайоне Кургана построят новый торговый объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ТЦ. Курган , бетон, песок, строительная площадка, строительные работы, 8 микрорайон, стройка, заозерный, строительство тц
В Кургане рассказали, когда построят ярмарку Фото:

В восьмом микрорайоне Заозерного жилого массива Кургана будет возводят ярмарочный комплекс. Строительство обещают осуществить в текущем году. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщил портал «45.ру»

«В 8-м микрорайоне Заозерного будет располагаться здание рынка (ярмарки). В одноэтажном здании планируется размещение мест для организации розничной торговли товарами повседневного спроса различного назначения» —приводит сообщение мэрии новостной ресурс. Срок строительства согласно выданному разрешению организации «Кургантрубопроводстрой» истекает в октябре 2022 года.

Помимо этого в Кургане планируется сдать трехэтажный рынок на Некрасовской ярмарке. Здесь окончание работ намечено на 2023 год.

Ранее URA.RU сообщало, что на Некрасовском рынке началось новое строительство. Также предприниматель судится с властями города из-за отозванного разрешения на строительство в восьмом микрорайоне Кургана.

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В восьмом микрорайоне Заозерного жилого массива Кургана будет возводят ярмарочный комплекс. Строительство обещают осуществить в текущем году. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщил портал «45.ру» «В 8-м микрорайоне Заозерного будет располагаться здание рынка (ярмарки). В одноэтажном здании планируется размещение мест для организации розничной торговли товарами повседневного спроса различного назначения» —приводит сообщение мэрии новостной ресурс. Срок строительства согласно выданному разрешению организации «Кургантрубопроводстрой» истекает в октябре 2022 года. Помимо этого в Кургане планируется сдать трехэтажный рынок на Некрасовской ярмарке. Здесь окончание работ намечено на 2023 год. Ранее URA.RU сообщало, что на Некрасовском рынке началось новое строительство. Также предприниматель судится с властями города из-за отозванного разрешения на строительство в восьмом микрорайоне Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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