Пожарные ХМАО отправились на помощь курганцам

В Курганской области тушат 8 пожаров на 12 тысячах гектаровДепнедра ХМАО
Лесные пожарные Ханты-Мансийского автономного округа направились в Курганскую область помогать коллегам в борьбе с природными пожарами. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа в Telegram-канале.
«98 работников службы пожаротушения Советского, Нижневартовского, Сургутского и Няганьского филиалов, а также Ханты-Мансийского авиаотделения уже приступили к ликвидации природных пожаров. Их задача — содействовать в стабилизации пожароопасной обстановки в Курганской области», сообщили в Telegram-канале ведомства.
В Курганской области, по данным сайта Авиалесоохраны России, ведется тушение 8 пожаров на площади более 12 тысяч гектаров. В городе Курган, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Макушинском, Петуховском муниципальных районах Курганской области введен режим ЧС.
Ранее URA.RU рассказывало о противопожарном режиме в ХМАО. Так, жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований.
Лесные пожарные Ханты-Мансийского автономного округа направились в Курганскую область помогать коллегам в борьбе с природными пожарами. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа в Telegram-канале. «98 работников службы пожаротушения Советского, Нижневартовского, Сургутского и Няганьского филиалов, а также Ханты-Мансийского авиаотделения уже приступили к ликвидации природных пожаров. Их задача — содействовать в стабилизации пожароопасной обстановки в Курганской области», сообщили в Telegram-канале ведомства. В Курганской области, по данным сайта Авиалесоохраны России, ведется тушение 8 пожаров на площади более 12 тысяч гектаров. В городе Курган, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Макушинском, Петуховском муниципальных районах Курганской области введен режим ЧС. Ранее URA.RU рассказывало о противопожарном режиме в ХМАО. Так, жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, жечь сухую траву и мусор в границах муниципальных образований.