Германия сократила зависимость от российского газа в ущерб себе

01 мая 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Германия сократила зависимость от российского газа до 35% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия резко сократила зависимость от российских энергоресурсов, однако это привело к издержкам для жителей страны. Об этом сообщает крупнейшее немецкой информационное агентство DPA со ссылкой на доклад министра экономики ФРГ Роберта Хабека. «Зависимость от российской нефти сократилась до 12% с 35% в прошлом году, а зависимость от газа снизилась с 55% до примерно 35% к середине апреля. Доля российского угля снизилась с начала года с 50% до примерно 8%. Все эти шаги подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо», — сообщил Хабек. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным агентства Bloomberg, Европа сможет полностью отказаться от российской нефти к концу 2022 года. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Германия резко сократила зависимость от российских энергоресурсов, однако это привело к издержкам для жителей страны. Об этом сообщает крупнейшее немецкой информационное агентство DPA со ссылкой на доклад министра экономики ФРГ Роберта Хабека. «Зависимость от российской нефти сократилась до 12% с 35% в прошлом году, а зависимость от газа снизилась с 55% до примерно 35% к середине апреля. Доля российского угля снизилась с начала года с 50% до примерно 8%. Все эти шаги подразумевают издержки, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями. Но это необходимо», — сообщил Хабек. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным агентства Bloomberg, Европа сможет полностью отказаться от российской нефти к концу 2022 года.