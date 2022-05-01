Максим Фадеев собирается дать концерт в Екатеринбурге 01 мая 2022 в 17:06 Размер текста - 17 + Артист Фадеев объявил о концерте в Екатеринбурге Фото: страница Максима Фадеева в соцсети Музыкант и композитор Максим Фадеев, родившийся в Кургане, сообщил о концерте, который должен состояться в Екатеринбурге в конце мая. Мероприятие Фадеев анонсировал в своем telegram-канале. «Хочу пригласить вас на концерт 28 мая в городе Екатеринбурге. Надеюсь, он все-таки состоится», — сообщил артист в записанном видеообращении. Фадеев пообещал подготовить письмо властям Екатеринбурга и губернатору Свердловской области в связи со своим концертом. В нем он планирует попросить всех, кто сможет повлиять на ситуацию, предпринять «все, что можно, чтобы концерт состоялся». Также Фадеев поздравил всех с «первым днем весны». В марте 2020 года у Фадеева сорвался концерт в екатеринбургском ЭКСПО. Причиной стали коронавирусные ограничения. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» . Музыкант и композитор Максим Фадеев, родившийся в Кургане, сообщил о концерте, который должен состояться в Екатеринбурге в конце мая. Мероприятие Фадеев анонсировал в своем telegram-канале. «Хочу пригласить вас на концерт 28 мая в городе Екатеринбурге. Надеюсь, он все-таки состоится», — сообщил артист в записанном видеообращении. Фадеев пообещал подготовить письмо властям Екатеринбурга и губернатору Свердловской области в связи со своим концертом. В нем он планирует попросить всех, кто сможет повлиять на ситуацию, предпринять «все, что можно, чтобы концерт состоялся». Также Фадеев поздравил всех с «первым днем весны». В марте 2020 года у Фадеева сорвался концерт в екатеринбургском ЭКСПО. Причиной стали коронавирусные ограничения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям