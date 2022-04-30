30 апреля 2022
29 апреля 2022

Под Тюменью разгорелся крупный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, пожар в поле, горит трава, огонь
Более 5 га сухой травы горит в районе деревни Решетникова Тюменской области (архивное фото) Фото:

В Тюменской области в районе деревни Решетникова горит сухая растительность на площади более 5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В районе деревни Решетникова (Тюменского МР) в пойме реки происходит горение травы и сухой растительности на площади более 5 га. Угроза населенному пункту отсутствует», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там отметили, что на месте работают девять автоцистерн, два штабных автомобиля и 31 спасатель регионального ГУ МЧС.

С 15 апреля в регионе действует пожароопасный режим. С начала сезона задержаны 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Губернатор Тюменской области ввел режим ЧС в Абатском районе, где из-за пожара погиб местный житель.

Пожар в районе деревни Решетникова
Фото:

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В Тюменской области в районе деревни Решетникова горит сухая растительность на площади более 5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «В районе деревни Решетникова (Тюменского МР) в пойме реки происходит горение травы и сухой растительности на площади более 5 га. Угроза населенному пункту отсутствует», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там отметили, что на месте работают девять автоцистерн, два штабных автомобиля и 31 спасатель регионального ГУ МЧС. С 15 апреля в регионе действует пожароопасный режим. С начала сезона задержаны 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Губернатор Тюменской области ввел режим ЧС в Абатском районе, где из-за пожара погиб местный житель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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