Более 5 га сухой травы горит в районе деревни Решетникова Тюменской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области в районе деревни Решетникова горит сухая растительность на площади более 5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В районе деревни Решетникова (Тюменского МР) в пойме реки происходит горение травы и сухой растительности на площади более 5 га. Угроза населенному пункту отсутствует», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там отметили, что на месте работают девять автоцистерн, два штабных автомобиля и 31 спасатель регионального ГУ МЧС.

С 15 апреля в регионе действует пожароопасный режим. С начала сезона задержаны 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Губернатор Тюменской области ввел режим ЧС в Абатском районе, где из-за пожара погиб местный житель.

Пожар в районе деревни Решетникова Фото: читатели URA.RU