30 апреля 2022

Уральский священник устроит автопробег в поддержку спецоперации. Видео

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Священнослужитель из Сысерти решил поддержать военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приход святых Симеона и Анны в Сысерти Свердловской области инициировал акцию в поддержку президента и военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Служители храма устроят автомобильный пробег по городу, следует из видео, опубликованном в telegram-канале храма Симеона и Анны.

«Чтобы поддержать наших братьев и сестер, нашего верховного главнокомандующего президента, мы решили провести такую акцию: 8 мая в 12:00 у нашего храма отслужим небольшой молебен, а потом на машинах совершим автопробег по улицам города. И потом у площади перед администрацией района выставим машины всем известной теперь буквой „Z“», — говорится в сообщении.

Далее планируются краткий молебен и митинг, где каждый может высказать слова поддержки военным, которые защищают страну от «коричневой чумы». Тем, у кого нет автомобиля, предлагают взять иконы и хоругви и идти пешком по тротуару до здания администрации.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.

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Приход святых Симеона и Анны в Сысерти Свердловской области инициировал акцию в поддержку президента и военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Служители храма устроят автомобильный пробег по городу, следует из видео, опубликованном в telegram-канале храма Симеона и Анны. «Чтобы поддержать наших братьев и сестер, нашего верховного главнокомандующего президента, мы решили провести такую акцию: 8 мая в 12:00 у нашего храма отслужим небольшой молебен, а потом на машинах совершим автопробег по улицам города. И потом у площади перед администрацией района выставим машины всем известной теперь буквой „Z“», — говорится в сообщении. Далее планируются краткий молебен и митинг, где каждый может высказать слова поддержки военным, которые защищают страну от «коричневой чумы». Тем, у кого нет автомобиля, предлагают взять иконы и хоругви и идти пешком по тротуару до здания администрации. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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