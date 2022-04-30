Уральский священник устроит автопробег в поддержку спецоперации. Видео

01 мая 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Священнослужитель из Сысерти решил поддержать военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приход святых Симеона и Анны в Сысерти Свердловской области инициировал акцию в поддержку президента и военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Служители храма устроят автомобильный пробег по городу, следует из видео, опубликованном в telegram-канале храма Симеона и Анны. «Чтобы поддержать наших братьев и сестер, нашего верховного главнокомандующего президента, мы решили провести такую акцию: 8 мая в 12:00 у нашего храма отслужим небольшой молебен, а потом на машинах совершим автопробег по улицам города. И потом у площади перед администрацией района выставим машины всем известной теперь буквой „Z“», — говорится в сообщении. Далее планируются краткий молебен и митинг, где каждый может высказать слова поддержки военным, которые защищают страну от «коричневой чумы». Тем, у кого нет автомобиля, предлагают взять иконы и хоругви и идти пешком по тротуару до здания администрации. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Приход святых Симеона и Анны в Сысерти Свердловской области инициировал акцию в поддержку президента и военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Служители храма устроят автомобильный пробег по городу, следует из видео, опубликованном в telegram-канале храма Симеона и Анны. «Чтобы поддержать наших братьев и сестер, нашего верховного главнокомандующего президента, мы решили провести такую акцию: 8 мая в 12:00 у нашего храма отслужим небольшой молебен, а потом на машинах совершим автопробег по улицам города. И потом у площади перед администрацией района выставим машины всем известной теперь буквой „Z“», — говорится в сообщении. Далее планируются краткий молебен и митинг, где каждый может высказать слова поддержки военным, которые защищают страну от «коричневой чумы». Тем, у кого нет автомобиля, предлагают взять иконы и хоругви и идти пешком по тротуару до здания администрации. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.