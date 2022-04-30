30 апреля 2022
29 апреля 2022

Жителей ХМАО возмутил украинский флаг

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг заметили на перекрестке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей города Лянтора, который находится Ханты-Мансийском автономном округе, возмутил флаг Украины. Желто-синее знамя было вывешено на одном из перекрестков города, сообщили в сообществе «Лянтор против коррупции».

«Как на это смотрят власти ХМАО, и о чем думает Махиня (мэр Лянтора Сергей Махиня — прим. ред.)? В это непростое время спецоперации на территории Украины почему мэр не выставил флаги ЛНР и ДНР?» — возмущается анонимный автор поста.

В комментариях отмечают губернатора ХМАО Наталью Комарову, главу Сургутского района Андрея Трубецкого и Следственный комитет России. Оперативно получить комментарий мэра Лянтора не получилось.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.

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Жителей города Лянтора, который находится Ханты-Мансийском автономном округе, возмутил флаг Украины. Желто-синее знамя было вывешено на одном из перекрестков города, сообщили в сообществе «Лянтор против коррупции». «Как на это смотрят власти ХМАО, и о чем думает Махиня (мэр Лянтора Сергей Махиня — прим. ред.)? В это непростое время спецоперации на территории Украины почему мэр не выставил флаги ЛНР и ДНР?» — возмущается анонимный автор поста. В комментариях отмечают губернатора ХМАО Наталью Комарову, главу Сургутского района Андрея Трубецкого и Следственный комитет России. Оперативно получить комментарий мэра Лянтора не получилось. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент отметил, что главной целью этой операции является освобождение мирных жителей Донбасса от геноцида.
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