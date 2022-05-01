Депутат Госдумы Власов призвал лишить Пугачеву госнаград

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, власов василий
Артисты, уехавшие из России, продали свою Родину, считает Василий Власов Фото:

Певицу Аллу Пугачеву и других российских артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, необходимо лишить государственных наград. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Василий Власов.

«Насколько я знаю, Алле Борисовне еще президент Борис Николаевич Ельцин квартиры давал и другие привилегии. Артисты всегда у нас купались в лучах славы. Они покинули Россию, выставив на продажу свой дом и в глубоком смысле свою Родину. Я думаю, что спецоперация расставила точки над i. Решение по лишению госнаград может принять только Министерство культуры, но с этической точки зрения было бы правильным сделать это», — сказал Власов.

Российские звезды начали массово уезжать из страны после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Большая часть покинувших Россию артистов уехала в Израиль, пишет LIFE. В Кремле заявили, что те артисты, которые остались и продолжают поддерживать Россию, «достойны восхищения», сообщают «Федеральное агентство новостей».

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Певицу Аллу Пугачеву и других российских артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, необходимо лишить государственных наград. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Василий Власов. «Насколько я знаю, Алле Борисовне еще президент Борис Николаевич Ельцин квартиры давал и другие привилегии. Артисты всегда у нас купались в лучах славы. Они покинули Россию, выставив на продажу свой дом и в глубоком смысле свою Родину. Я думаю, что спецоперация расставила точки над i. Решение по лишению госнаград может принять только Министерство культуры, но с этической точки зрения было бы правильным сделать это», — сказал Власов. Российские звезды начали массово уезжать из страны после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Большая часть покинувших Россию артистов уехала в Израиль, пишет LIFE. В Кремле заявили, что те артисты, которые остались и продолжают поддерживать Россию, «достойны восхищения», сообщают «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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