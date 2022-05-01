Депутат Госдумы Власов призвал лишить Пугачеву госнаград

01 мая 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Артисты, уехавшие из России, продали свою Родину, считает Василий Власов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певицу Аллу Пугачеву и других российских артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, необходимо лишить государственных наград. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Василий Власов. «Насколько я знаю, Алле Борисовне еще президент Борис Николаевич Ельцин квартиры давал и другие привилегии. Артисты всегда у нас купались в лучах славы. Они покинули Россию, выставив на продажу свой дом и в глубоком смысле свою Родину. Я думаю, что спецоперация расставила точки над i. Решение по лишению госнаград может принять только Министерство культуры, но с этической точки зрения было бы правильным сделать это», — сказал Власов. Российские звезды начали массово уезжать из страны после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Большая часть покинувших Россию артистов уехала в Израиль, пишет LIFE . В Кремле заявили, что те артисты, которые остались и продолжают поддерживать Россию, «достойны восхищения», сообщают «Федеральное агентство новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Певицу Аллу Пугачеву и других российских артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, необходимо лишить государственных наград. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Василий Власов. «Насколько я знаю, Алле Борисовне еще президент Борис Николаевич Ельцин квартиры давал и другие привилегии. Артисты всегда у нас купались в лучах славы. Они покинули Россию, выставив на продажу свой дом и в глубоком смысле свою Родину. Я думаю, что спецоперация расставила точки над i. Решение по лишению госнаград может принять только Министерство культуры, но с этической точки зрения было бы правильным сделать это», — сказал Власов. Российские звезды начали массово уезжать из страны после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Большая часть покинувших Россию артистов уехала в Израиль, пишет LIFE. В Кремле заявили, что те артисты, которые остались и продолжают поддерживать Россию, «достойны восхищения», сообщают «Федеральное агентство новостей».