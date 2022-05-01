Екатеринбург отправит Донбассу мячи, клюшки, гантели и шахматы

Сбор спортинвентаря осуществляется в рамках акции Фестиваля дарения #МыВместе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донбасс из Екатеринбурга в качестве гуманитарной помощи отправят больше тысячи единиц спортивного инвентаря. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Мы запустили акцию по сбору инвентаря, чтобы помочь спортсменам из Донбасса. Спортшколам нужны даже самые простые вещи: мячи, клюшки, скакалки, шахматы, гантели и многое другое», — сообщил министр. Его заявление опубликовано на информационном портале Свердловской области.

В Екатеринбурге 1 мая началась двухнедельная акция по сбору спортинвентаря для спортивных школ и секций Донбасса. Главной площадкой акции стала территория возле «Екатеринбург Арены». В Екатеринбургском институте физической культуры также будет организован сбор спортинвентаря. Поддержать спортсменов из ДНР может любой желающий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские приставы передали гуманитарную помощь беженцам с Донбасса.

Города Донбасса возвращаются к мирной жизни после многолетнего геноцида со стороны киевского режима и националистов. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения и демилитаризация страны.