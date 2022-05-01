Екатеринбург отправит Донбассу мячи, клюшки, гантели и шахматы

В Донбасс из Екатеринбурга в качестве гуманитарной помощи отправят больше тысячи единиц спортивного инвентаря. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
«Мы запустили акцию по сбору инвентаря, чтобы помочь спортсменам из Донбасса. Спортшколам нужны даже самые простые вещи: мячи, клюшки, скакалки, шахматы, гантели и многое другое», — сообщил министр. Его заявление опубликовано на информационном портале Свердловской области.
В Екатеринбурге 1 мая началась двухнедельная акция по сбору спортинвентаря для спортивных школ и секций Донбасса. Главной площадкой акции стала территория возле «Екатеринбург Арены». В Екатеринбургском институте физической культуры также будет организован сбор спортинвентаря. Поддержать спортсменов из ДНР может любой желающий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские приставы передали гуманитарную помощь беженцам с Донбасса.
Города Донбасса возвращаются к мирной жизни после многолетнего геноцида со стороны киевского режима и националистов. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения и демилитаризация страны.
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В Донбасс из Екатеринбурга в качестве гуманитарной помощи отправят больше тысячи единиц спортивного инвентаря. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. «Мы запустили акцию по сбору инвентаря, чтобы помочь спортсменам из Донбасса. Спортшколам нужны даже самые простые вещи: мячи, клюшки, скакалки, шахматы, гантели и многое другое», — сообщил министр. Его заявление опубликовано на информационном портале Свердловской области. В Екатеринбурге 1 мая началась двухнедельная акция по сбору спортинвентаря для спортивных школ и секций Донбасса. Главной площадкой акции стала территория возле «Екатеринбург Арены». В Екатеринбургском институте физической культуры также будет организован сбор спортинвентаря. Поддержать спортсменов из ДНР может любой желающий. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские приставы передали гуманитарную помощь беженцам с Донбасса. Города Донбасса возвращаются к мирной жизни после многолетнего геноцида со стороны киевского режима и националистов. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения и демилитаризация страны.