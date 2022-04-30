На патриотическом концерте в Екатеринбурге вспомнили Байдена. Фото, видео

01 мая 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Патриотический концерт состоялся на «Екатеринбург Арене» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На «Екатеринбург Арене» закончился музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию». Гостям раздавали флажки в цветах российского триколора, магнитики с символикой Z. На сцене выступили музыканты и поэты, а хедлайнерами стали Александр Скляр и группа «7Б», передает с места событий корреспондент URA.RU. «К началу концерта зрителей было мало, но постепенно подтянулись. Много молодежи. На площадке работают медики, которые измеряют пульс гостям, а по соседству раздают магнитики с символикой Z», — рассказывает журналист. Перед началом концерта прозвучал гимн России, потом на сцене появились заместитель директора «Сима-Ленда» Анастасия Лукичева и депутат, он же гонщик Сергей Карякин. Они напомнили собравшимся о том, как важно сейчас объединяться и поддерживать ценности, за которые борется Россия. «Все улыбаются, у всех позитив. Все пришли огромной дружной компанией, веселятся и танцуют. Единение важно, потому что есть много людей, которые хотят внести раскол в наше общество, дезинформируя его. Чем меньше группа, тем проще ею управлять. Поэтому нам важно оставаться всем вместе, идти к одной цели. И эта цель — безопасность нашей страны», — отметил Карякин. Далее на сцене появилась группа Lora, а затем поэт, который прочитал стих о солдате, погибшем в Мариуполе. В перерыве между выступлениями зрителям показали клип о том, в каких условиях жили люди в Донбассе с 2014 года. Перед екатеринбуржцами выступила рок-группа «7Б», несколько песен лидер группы Иван Демьян спел с сыном. В это время за кулисами Александр Скляр общался с лидером «Агаты Кристи» Вадимом Самойловым, затем пришла его очередь подниматься на сцену. Вместе со своей группой «Ва-банкъ» Скляр исполнил хиты, в одной из песен сымпровизировал и спел «выйдем в бой со старыми козлами — Байден [президент США] и Шольц [канцлер Германии]». Также музыкант сыграл песню Владимира Высоцкого «Я из дела ушел», посвятив ее лучшему другу Гарику Сукачеву, и песню Леонида Утесова про одессита Мишку. В конце мероприятия прошла акция «Свет наших сердец» — прожектор подсветил светоотражающие фигуры в форме сердец в руках зрителей. Многие включили камеры на телефонах и под песню «Эльдорадо» подвели итог концерта. Сергей Карякин поддерживает спецоперацию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Многие пришли на концерт семьями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первые артисты на сцене Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выразить поддержку спецоперации на Украине пришли многие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Группа «7Б» на сцене Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лидер группы «7Б» Иван Демьян Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Многие пришли с символикой Z Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В руках у зрителей светоотражающие фигуры, символизируют свет сердец Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Александр Скляр исполнил свои хиты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Музыкант выходил общаться со зрителями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На «Екатеринбург Арене» закончился музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию». Гостям раздавали флажки в цветах российского триколора, магнитики с символикой Z. На сцене выступили музыканты и поэты, а хедлайнерами стали Александр Скляр и группа «7Б», передает с места событий корреспондент URA.RU. «К началу концерта зрителей было мало, но постепенно подтянулись. Много молодежи. На площадке работают медики, которые измеряют пульс гостям, а по соседству раздают магнитики с символикой Z», — рассказывает журналист. Перед началом концерта прозвучал гимн России, потом на сцене появились заместитель директора «Сима-Ленда» Анастасия Лукичева и депутат, он же гонщик Сергей Карякин. Они напомнили собравшимся о том, как важно сейчас объединяться и поддерживать ценности, за которые борется Россия. «Все улыбаются, у всех позитив. Все пришли огромной дружной компанией, веселятся и танцуют. Единение важно, потому что есть много людей, которые хотят внести раскол в наше общество, дезинформируя его. Чем меньше группа, тем проще ею управлять. Поэтому нам важно оставаться всем вместе, идти к одной цели. И эта цель — безопасность нашей страны», — отметил Карякин. Далее на сцене появилась группа Lora, а затем поэт, который прочитал стих о солдате, погибшем в Мариуполе. В перерыве между выступлениями зрителям показали клип о том, в каких условиях жили люди в Донбассе с 2014 года. Перед екатеринбуржцами выступила рок-группа «7Б», несколько песен лидер группы Иван Демьян спел с сыном. В это время за кулисами Александр Скляр общался с лидером «Агаты Кристи» Вадимом Самойловым, затем пришла его очередь подниматься на сцену. Вместе со своей группой «Ва-банкъ» Скляр исполнил хиты, в одной из песен сымпровизировал и спел «выйдем в бой со старыми козлами — Байден [президент США] и Шольц [канцлер Германии]». Также музыкант сыграл песню Владимира Высоцкого «Я из дела ушел», посвятив ее лучшему другу Гарику Сукачеву, и песню Леонида Утесова про одессита Мишку. В конце мероприятия прошла акция «Свет наших сердец» — прожектор подсветил светоотражающие фигуры в форме сердец в руках зрителей. Многие включили камеры на телефонах и под песню «Эльдорадо» подвели итог концерта.