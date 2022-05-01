The Guardian: Украина усилила давление на Евросоюз

01 мая 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Украина требует от Европы нефтяного эмбарго России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усилил давление на Евросоюз, он требует включить в следующий пакет санкций нефтяное эмбарго. Об этом пишет британское агентство The Guardian. «Я говорил с [верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций Евросоюза в отношении России, которые должны включать нефтяное эмбарго. Я также подчеркнул, что не может быть альтернативы предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС», — передает The Guardian слова Кулебы. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Германия уже начала работу над подготовкой нефтяного эмбарго, пишет LIFE . Однако часть стран ЕС выступает против такого решение, что привело к расколу в союзе, сообщает «Федеральное агентство новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усилил давление на Евросоюз, он требует включить в следующий пакет санкций нефтяное эмбарго. Об этом пишет британское агентство The Guardian. «Я говорил с [верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций Евросоюза в отношении России, которые должны включать нефтяное эмбарго. Я также подчеркнул, что не может быть альтернативы предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС», — передает The Guardian слова Кулебы. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Германия уже начала работу над подготовкой нефтяного эмбарго, пишет LIFE. Однако часть стран ЕС выступает против такого решение, что привело к расколу в союзе, сообщает «Федеральное агентство новостей».