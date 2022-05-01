В МИД РФ раскрыли, зачем Москве гиперзвуковое оружие

02 мая 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковое РФ избавило США от искушения нанести первый удар, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия была вынуждена разработать гиперзвуковое вооружение, чтобы обходить противоракетную оборону США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Он уточнил, что у РФ должна была быть возможность гарантировано преодолевать американскую ПРО. По словам министра, у США могло «появиться искушение» нанести первый удар по России. В таком случае Вашингтон бы рассчитывал на то, что ответный удар будет подавлен ПРО, уточнил он. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о наличии мощнейшего оружия, которому нет равного в мире. Американский глава Джо Байден признал, что российская ракета «Кинжал» почти неуязвима. В Китае высоко оценили «Кинжал», назвав его «пощечиной для НАТО». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия была вынуждена разработать гиперзвуковое вооружение, чтобы обходить противоракетную оборону США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости». Он уточнил, что у РФ должна была быть возможность гарантировано преодолевать американскую ПРО. По словам министра, у США могло «появиться искушение» нанести первый удар по России. В таком случае Вашингтон бы рассчитывал на то, что ответный удар будет подавлен ПРО, уточнил он. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о наличии мощнейшего оружия, которому нет равного в мире. Американский глава Джо Байден признал, что российская ракета «Кинжал» почти неуязвима. В Китае высоко оценили «Кинжал», назвав его «пощечиной для НАТО».