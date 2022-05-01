01 мая 2022

Зеленский обвинил Турцию в двуличии из-за российских туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, герб украины, зеленский владимир
По мнению Владимира Зеленского, у Турции «двойные стандарты» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Туристические маршруты для россиян на курорты Турции расширяются, при том, что страна выступает посредником и поддерживает Украину, таким образом усматриваются «двойные стандарты» со стороны Анкары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим», — заявил Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Он добавил, что, если Турция желает иметь с Украиной «дружеские отношения», то принимать российских туристов у себя нецелесообразно. По его мнению, это «двойные стандарты».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна не будет вводить санкции против России. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине.

Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в России с 29 апреля увеличилось количество рейсов в Турцию. Всего до 290 в неделю.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Туристические маршруты для россиян на курорты Турции расширяются, при том, что страна выступает посредником и поддерживает Украину, таким образом усматриваются «двойные стандарты» со стороны Анкары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим», — заявил Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT. Он добавил, что, если Турция желает иметь с Украиной «дружеские отношения», то принимать российских туристов у себя нецелесообразно. По его мнению, это «двойные стандарты». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна не будет вводить санкции против России. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в России с 29 апреля увеличилось количество рейсов в Турцию. Всего до 290 в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...