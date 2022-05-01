Зеленский обвинил Турцию в двуличии из-за российских туристов

Туристические маршруты для россиян на курорты Турции расширяются, при том, что страна выступает посредником и поддерживает Украину, таким образом усматриваются «двойные стандарты» со стороны Анкары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим», — заявил Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT.
Он добавил, что, если Турция желает иметь с Украиной «дружеские отношения», то принимать российских туристов у себя нецелесообразно. По его мнению, это «двойные стандарты».
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Туристические маршруты для россиян на курорты Турции расширяются, при том, что страна выступает посредником и поддерживает Украину, таким образом усматриваются «двойные стандарты» со стороны Анкары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим», — заявил Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT. Он добавил, что, если Турция желает иметь с Украиной «дружеские отношения», то принимать российских туристов у себя нецелесообразно. По его мнению, это «двойные стандарты». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна не будет вводить санкции против России. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в России с 29 апреля увеличилось количество рейсов в Турцию. Всего до 290 в неделю.