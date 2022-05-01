«Известия»: в России начался дефицит компьютерных комплектующих

Российский рынок электроники начал испытывать дефицит комплектующих для персональных компьютеров. Об этом сообщили несколько ритейлеров и аналитиков.
«По компьютерам есть определенный дефицит, и он достаточно заметный», — заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. По его мнению, долгосрочного дефицита на рынке поможет избежать оперативное решение российских властей о разрешении параллельного импорта.
В пресс-службе сети магазинов «Ситилинк» заявили, что действительно присутствуют «небольшие проблемы» с поставками процессоров и жестких дисков. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин рассказал, что компания ощущает острую нехватку компьютерных комплектующих, добавив, что импорта сейчас практически нет.
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
Российский рынок электроники начал испытывать дефицит комплектующих для персональных компьютеров. Об этом сообщили несколько ритейлеров и аналитиков. «По компьютерам есть определенный дефицит, и он достаточно заметный», — заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. По его мнению, долгосрочного дефицита на рынке поможет избежать оперативное решение российских властей о разрешении параллельного импорта. В пресс-службе сети магазинов «Ситилинк» заявили, что действительно присутствуют «небольшие проблемы» с поставками процессоров и жестких дисков. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин рассказал, что компания ощущает острую нехватку компьютерных комплектующих, добавив, что импорта сейчас практически нет. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Ритейлеры сообщили, что запасов импортной техники в РФ хватит до лета. В Минпромторге РФ анонсировали возвращение порядка 200 брендов.