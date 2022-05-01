01 мая 2022

«Известия»: в России начался дефицит компьютерных комплектующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, провода, электроника, it, сервер, информационные технологии, компьютер
Избежать долгосрочного дефицита комплектующих для ПК поможет параллельный импорт, считает Иван Самойленко Фото:
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Российский рынок электроники начал испытывать дефицит комплектующих для персональных компьютеров. Об этом сообщили несколько ритейлеров и аналитиков.

«По компьютерам есть определенный дефицит, и он достаточно заметный», — заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. По его мнению, долгосрочного дефицита на рынке поможет избежать оперативное решение российских властей о разрешении параллельного импорта.

В пресс-службе сети магазинов «Ситилинк» заявили, что действительно присутствуют «небольшие проблемы» с поставками процессоров и жестких дисков. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин рассказал, что компания ощущает острую нехватку компьютерных комплектующих, добавив, что импорта сейчас практически нет.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Ритейлеры сообщили, что запасов импортной техники в РФ хватит до лета. В Минпромторге РФ анонсировали возвращение порядка 200 брендов.

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Российский рынок электроники начал испытывать дефицит комплектующих для персональных компьютеров. Об этом сообщили несколько ритейлеров и аналитиков. «По компьютерам есть определенный дефицит, и он достаточно заметный», — заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. По его мнению, долгосрочного дефицита на рынке поможет избежать оперативное решение российских властей о разрешении параллельного импорта. В пресс-службе сети магазинов «Ситилинк» заявили, что действительно присутствуют «небольшие проблемы» с поставками процессоров и жестких дисков. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин рассказал, что компания ощущает острую нехватку компьютерных комплектующих, добавив, что импорта сейчас практически нет. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Ритейлеры сообщили, что запасов импортной техники в РФ хватит до лета. В Минпромторге РФ анонсировали возвращение порядка 200 брендов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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