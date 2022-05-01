Мужчина, не поверив реальным сотрудникам банка, продолжил отдавать деньги мошенникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

34-летний мужчина из Екатеринбурга стал жертвой лжебанкиров, которые похитили у него 2 818 000 рублей. Его ошибку ему пытались доказать реальные представители банка, но мужчина им не поверил. Об инциденте сообщила пресс-группа свердловского УМВД.

«Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину, что с его банковского счета неизвестные пытаются похитить деньги. Ему рекомендовали снять и перевести все средства на указанные безопасные счета», — рассказало ведомство.

Настоящие банковские сотрудники связались с потерпевшим, когда тот перевел мошенникам 500 тысяч рублей. Они попытались убедить мужчину в отсутствии угрозы лицевому счету, объяснив, что его пытаются обмануть. Но клиент, не поверив представителям, продолжил переводить денежные средства.

Убедить мужчину в совершенной ошибке смог только друг. Полиции потерпевший рассказал, что слышал о данном методе мошенничества. Но все равно поддался психологическому давлению преступников.

Ранее мы рассказывали о лжеброкерах, которые украли у жительницы Екатеринбурга 840 тысяч рублей с помощью фиктивного брокерского сайта. А также о телефонных мошенниках, которые обманывали стариков, запугивая арестом их детей.