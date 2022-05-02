Иммунолог Логина назвала два способа лечения аллергии

Лечить аллергию можно только вне сезона цветения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Человек может вылечиться от аллергии благодаря применению специальных вакцин или лечению собственными иммунными клетками. Об этих способах URA.RU рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Аллергию можно активно лечить. Есть два направления этого заболевания: широко распространенная во всем мире аллергенспецифическая иммунная терапия, то есть, лечение аллерговакцинами. Они представляют собой маленькие дозы пыльцы и при длительном введении этих вакцин формируется устойчивость к пыльцевым аллергенам. К сожалению, этот метод не лечит перекрестную пищевую аллергию, плюс длительный курс лечения, не менее трех лет. Шесть месяцев в году необходимо посещать аллерголога», — сказала Надежда Логина.

Длительность такой терапии врач объясняет особенностями самой аллергии. «В отличие от иммунитета на вирусы и бактерии, которые являются опасными для всего человечества, аллергены абсолютно безопасны. Иммунитет к ним вырабатывается более медленно», — уточнила она.

Также кандидат медицинских наук рассказала о втором способе лечения аллергии. «Аутолимфоцитотерапия — это лечение собственными иммунными клетками, лимфоцитами. Лимфоциты выделяются из небольшого количества венозной крови больного, страдающего аллергией. Далее, как любая вакцина, вводится подкожно. Оба метода лечения применяются вне сезона цветения. Причем последний метод одновременно лечит и перекрестную пищевую аллергию. Само лечение проводится в течение 3-4 недель», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее Надежда Логина рассказала URA.RU, что при попадании в организм коронавирус, как и любая другая инфекция, способен привести к обострению аллергических заболеваний даже после длительной ремиссии. По ее словам, подобный эффект возможен и при других вирусных заболеваниях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам