The Hill: Запад попал в ловушку из-за антироссийских санкций

Россия увеличивает доходы от продажи газа и нефти, несмотря на санкции Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад попал в свою же ловушку из-за антироссийских санкций, потому что Россия увеличивает доходы от продажи газа и нефти. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и углубляющийся конфликт [на Украине] подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта. А более высокие мировые цены, разжигая инфляцию, означают политические проблемы для тех, кто стоит за санкциями», — пишет The Hill.

Издание отмечает, что благодаря действиям российского государства курс рубля резко восстановился. Инфляция и сбои в поставках угрожают прибыли западных корпораций. Также ситуацию ухудшает повышение процентных ставок для сдерживания инфляции. Могут потребоваться годы, чтобы санкции нанесли реальный ущерб России, пишет издание. За это время на Западе могут начаться разногласия, сообщает сайт MK.RU .

Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Ограничения негативно влияют и на государства, которые вводят их, заявляли российские власти. Например, в США выросла инфляция и цены на бензин, а также до исторического минимума упал рейтинг президента Джо Байдена. Страны Евросоюза рассматривают введение шестого пакета санкций, которые могут ударить по энергетическому сектору РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». В начале марта стоимость газа в Европе превысила 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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