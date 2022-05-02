МИД Израиля: Россия должна извиниться за слова Лаврова о евреях

02 мая 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

В Израиле заявили, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство России должно извиниться за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Об этом заявил глава МИД Израиля Яир Лапид. «Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова — это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — заявил Лапид в соцсетях, передает РИА «Новости». Ранее Лавров сказал, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацизма в этой стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России. Он также предположил, что у Гитлера была еврейская кровь, передает «Ридус». После этого МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Правительство России должно извиниться за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Об этом заявил глава МИД Израиля Яир Лапид. «Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова — это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — заявил Лапид в соцсетях, передает РИА «Новости». Ранее Лавров сказал, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацизма в этой стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России. Он также предположил, что у Гитлера была еврейская кровь, передает «Ридус». После этого МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу.