Шольц: НАТО не будет участником спецоперации на Украине

Североатлантический альянс отказывается быть стороной конфликта на Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
«С самого начала я говорил, что не будет непосредственного участия НАТО в этой войне», — сказал Шольц в эфире телеканала ZDF. Он поддержал ранее принятое решение об отказе создания бесполетной зоны над Украиной.
Раннее канцлер ФРГ сообщил, что санкции против России отменят, когда Россия и Украина достигнут мирного соглашения. По его словам, это не должен быть «навязанный мир».
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации многие страны, в том числе Германия, ввели антироссийские санкции.
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