Шольц: НАТО не будет участником спецоперации на Украине

02 мая 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет принимать непосредственное участие в конфликте на Украине Фото: Bundesregierung\Kugler Североатлантический альянс отказывается быть стороной конфликта на Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «С самого начала я говорил, что не будет непосредственного участия НАТО в этой войне», — сказал Шольц в эфире телеканала ZDF. Он поддержал ранее принятое решение об отказе создания бесполетной зоны над Украиной. Раннее канцлер ФРГ сообщил, что санкции против России отменят, когда Россия и Украина достигнут мирного соглашения. По его словам, это не должен быть «навязанный мир». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации многие страны, в том числе Германия, ввели антироссийские санкции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Североатлантический альянс отказывается быть стороной конфликта на Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «С самого начала я говорил, что не будет непосредственного участия НАТО в этой войне», — сказал Шольц в эфире телеканала ZDF. Он поддержал ранее принятое решение об отказе создания бесполетной зоны над Украиной. Раннее канцлер ФРГ сообщил, что санкции против России отменят, когда Россия и Украина достигнут мирного соглашения. По его словам, это не должен быть «навязанный мир». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации многие страны, в том числе Германия, ввели антироссийские санкции.