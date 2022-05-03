Володин заявил о распаде Украины

Распад Украины начался после госпереворота в 2014 году и продолжается по сей день. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава», — говорится в заявлении Володина. Спикер также отметил, что Луганская и Донецка народные республики объявили о своей независимости, выйдя из состава Украины. Сейчас аналогичные просьбы исходят от жителей Херсонской и других областей страны, отметил он.
Помимо этого, напомнил парламентарий, многие проживающие на западе Украины люди приняли гражданство Польши и Венгрии. «За последнее время более 5 миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет», — заключил Володин.
Ранее, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После чего, 24 февраля Россия начала специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины. По заявлениям главы государства, операция призвана освободить жителей республик Донбасса от восьмилетнего геноцида киевских властей.
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
Распад Украины начался после госпереворота в 2014 году и продолжается по сей день. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на официальном сайте нижней палаты парламента. «Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава», — говорится в заявлении Володина. Спикер также отметил, что Луганская и Донецка народные республики объявили о своей независимости, выйдя из состава Украины. Сейчас аналогичные просьбы исходят от жителей Херсонской и других областей страны, отметил он. Помимо этого, напомнил парламентарий, многие проживающие на западе Украины люди приняли гражданство Польши и Венгрии. «За последнее время более 5 миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет», — заключил Володин. Ранее, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После чего, 24 февраля Россия начала специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины. По заявлениям главы государства, операция призвана освободить жителей республик Донбасса от восьмилетнего геноцида киевских властей.