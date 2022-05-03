Володин заявил о распаде Украины

Жители многих областей Украины хотят выйти из состава страны, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Распад Украины начался после госпереворота в 2014 году и продолжается по сей день. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава», — говорится в заявлении Володина. Спикер также отметил, что Луганская и Донецка народные республики объявили о своей независимости, выйдя из состава Украины. Сейчас аналогичные просьбы исходят от жителей Херсонской и других областей страны, отметил он.

Помимо этого, напомнил парламентарий, многие проживающие на западе Украины люди приняли гражданство Польши и Венгрии. «За последнее время более 5 миллионов человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет», — заключил Володин.

Ранее, 21 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После чего, 24 февраля Россия начала специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины. По заявлениям главы государства, операция призвана освободить жителей республик Донбасса от восьмилетнего геноцида киевских властей.