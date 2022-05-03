ВС РФ уничтожили аэродром с иностранным оружием в Одессе

Российские ракеты уничтожили ангары с американскими боеприпасами Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили ангары с американским и европейским ракетным вооружением для ВСУ на одесском военном аэродроме. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами „Оникс“ в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с „Байрактар ТБ2“ (беспилотники — ред.), с ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — сказал Конашенков.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями, по словам главы государства, является помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида украинских властей, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как заявляли в Минобороны РФ, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов, избегая напрасных жертв среди мирного населения.

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