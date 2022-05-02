Главный выезд из Академического откроют позже вопреки словам мэра

Перекрытую часть улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, которая служит главным выездом из Академического района города, откроют позже срока — 1 июня. Об этом предупредили работники АО «Трест Уралтрансспецстрой». Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что ремонт закончат к середине мая.
«Предупреждают о продлении сроков ограничения движения по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от Волгоградской до Зоологической, до 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Там подчеркивается, что после завершения работ, со 2 июня, перекроют противоположную сторону улицы до конца лета.
Работники вынужденно затянули ремонт из-за особенностей строительства новой трамвайной ветки в Академический, уточняется в сообщении. Власти попросили горожан избегать пробок и продумывать маршрут на время ремонта.
Ранее Алексей Орлов уверил, что движение по улице будет открыто не позднее середины мая. Он подчеркивал, что строители выполняют работы в срок.
Четную сторону улицы Серафимы Дерябиной перекрыли в середине февраля 2021 года для строительства трамвайной ветки в Академический. Реагируя на негатив в соцсетях, чиновники просили подрядчика ускориться.
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Перекрытую часть улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, которая служит главным выездом из Академического района города, откроют позже срока — 1 июня. Об этом предупредили работники АО «Трест Уралтрансспецстрой». Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что ремонт закончат к середине мая. «Предупреждают о продлении сроков ограничения движения по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от Волгоградской до Зоологической, до 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Там подчеркивается, что после завершения работ, со 2 июня, перекроют противоположную сторону улицы до конца лета. Работники вынужденно затянули ремонт из-за особенностей строительства новой трамвайной ветки в Академический, уточняется в сообщении. Власти попросили горожан избегать пробок и продумывать маршрут на время ремонта. Ранее Алексей Орлов уверил, что движение по улице будет открыто не позднее середины мая. Он подчеркивал, что строители выполняют работы в срок. Четную сторону улицы Серафимы Дерябиной перекрыли в середине февраля 2021 года для строительства трамвайной ветки в Академический. Реагируя на негатив в соцсетях, чиновники просили подрядчика ускориться.