Главный выезд из Академического откроют позже вопреки словам мэра

Работы на дороге начали в середине февраля 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перекрытую часть улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, которая служит главным выездом из Академического района города, откроют позже срока — 1 июня. Об этом предупредили работники АО «Трест Уралтрансспецстрой». Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что ремонт закончат к середине мая.

«Предупреждают о продлении сроков ограничения движения по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от Волгоградской до Зоологической, до 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Там подчеркивается, что после завершения работ, со 2 июня, перекроют противоположную сторону улицы до конца лета.

Работники вынужденно затянули ремонт из-за особенностей строительства новой трамвайной ветки в Академический, уточняется в сообщении. Власти попросили горожан избегать пробок и продумывать маршрут на время ремонта.

Ранее Алексей Орлов уверил, что движение по улице будет открыто не позднее середины мая. Он подчеркивал, что строители выполняют работы в срок.

Четную сторону улицы Серафимы Дерябиной перекрыли в середине февраля 2021 года для строительства трамвайной ветки в Академический. Реагируя на негатив в соцсетях, чиновники просили подрядчика ускориться.