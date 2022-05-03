Bloomberg: спасший Россию от дефолта платеж застрял из-за санкций

Период для оплаты российского долга истекает 4 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Кредиторы пока не получили платеж от России, транзакция осложнена из-за антироссийских санкций. Ранее Минфин РФ сообщал, что спас страну от дефолта и осуществил выплаты по еврооблигациям. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Доллару еще предстоит выполнить последние шаги. Платеж должен был быть получен по крайней мере одной из расчетных палат по состоянию на полдень понедельника в Европе. Осложнения являются результатом широкомасштабных финансовых и экономических санкций, наложенных на Россию», — пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Сообщается, что льготный период по выплате долгов на сумму 650 млн долларов истекает 4 мая.

Санкции против РФ ввели из-за спецоперации России на Украине. Ограничения затрагивают некоторых из крупнейших кредиторов страны, а также предполагают конфискацию активов и замораживание валютных резервов.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что осуществили выплаты по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США. Эта мера защитила Россию от дефолта, отмечали в министерстве. Минфин США одобрит выплату по российским евробондам в долларах за счет внутренних резервов, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Bloomberg.