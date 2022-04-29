Минфин спас Россию от дефолта

29 апреля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Минфин исполнил обязательства по суверенным еврооблигациям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минфин РФ осуществил выплаты по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США, чем защитил страну от дефолта. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Согласно заявлению, выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям «Россия-2022» на сумму в 564,8 млн долларов и «Россия-2042» на сумму в 84,4 млн долларов доведены до платежного агента. «Обязательства <…> исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — сообщает Минфин РФ. Ранее глава Минфина РФ заявил, что действия западных стран в отношении экономики России направлены на нанесение ущерба репутации страны. По его словам, Москва будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт России. Министр финансов считает, что Россия сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Соединенные штаты, страны Евросоюза, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Минфин РФ осуществил выплаты по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США, чем защитил страну от дефолта. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Согласно заявлению, выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям «Россия-2022» на сумму в 564,8 млн долларов и «Россия-2042» на сумму в 84,4 млн долларов доведены до платежного агента. «Обязательства <…> исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — сообщает Минфин РФ. Ранее глава Минфина РФ заявил, что действия западных стран в отношении экономики России направлены на нанесение ущерба репутации страны. По его словам, Москва будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт России. Министр финансов считает, что Россия сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. Соединенные штаты, страны Евросоюза, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.