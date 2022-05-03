Диетолог Русакова рассказала об опасности пережаренного шашлыка

04 мая 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

У пережаренного шашлыка образуются канцерогены Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. Канцерогены, как известно, вызывают онкологические заболевания. Также обугливание пищи может нести вред для слизистой желудочного тракта, когда человек употребляет такие продукты. Вообще не рекомендуется как не прожаренные продукты, так и слишком пережаренные. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника», — сказала Дарья Русакова. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU отметил, что пережаренное мясо способствуют старению организма. «Глубоко лучше не зажаривать, поскольку при жарке образуются канцерогены и ряд вещей, которые нас старят. Сильно не солить, есть побольше овощей и углеводных гарниров, типа крупы, бобовые, грубый хлеб. Тогда может это будет не так вредно. А так понятно, что любой шашлык, как ты его не жарь, это вредно», — уточнил он. Русакова добавила, что также полезны будут овощи-гриль. «Они достаточно полезны, потому что внутри овощи сохраняют витамины, но не стоит их сильно зажаривать и добавлять большое количество масла. Есть аэрогриль, когда вообще можно жарить без масла. Это полезно», — заключила собеседница агентства. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с URA.RU заявила, что самыми полезными являются куриный шашлык и рыбный. В Роспотребнадзоре рассказал, что для шашлыка лучше всего покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. Также перед покупкой необходимо оценить внешний вид и цвет мяса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов. Канцерогены, как известно, вызывают онкологические заболевания. Также обугливание пищи может нести вред для слизистой желудочного тракта, когда человек употребляет такие продукты. Вообще не рекомендуется как не прожаренные продукты, так и слишком пережаренные. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника», — сказала Дарья Русакова. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU отметил, что пережаренное мясо способствуют старению организма. «Глубоко лучше не зажаривать, поскольку при жарке образуются канцерогены и ряд вещей, которые нас старят. Сильно не солить, есть побольше овощей и углеводных гарниров, типа крупы, бобовые, грубый хлеб. Тогда может это будет не так вредно. А так понятно, что любой шашлык, как ты его не жарь, это вредно», — уточнил он. Русакова добавила, что также полезны будут овощи-гриль. «Они достаточно полезны, потому что внутри овощи сохраняют витамины, но не стоит их сильно зажаривать и добавлять большое количество масла. Есть аэрогриль, когда вообще можно жарить без масла. Это полезно», — заключила собеседница агентства. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с URA.RU заявила, что самыми полезными являются куриный шашлык и рыбный. В Роспотребнадзоре рассказал, что для шашлыка лучше всего покупать мясо в специально оборудованных торговых точках. Также перед покупкой необходимо оценить внешний вид и цвет мяса.