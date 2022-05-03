Борис Джонсон считает, что нужно было ввести санкции против президента РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил что Запад ошибся, когда не ввел санкции против РФ вовремя. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

«Правда в том, что мы были слишком медленны, чтобы понять, что происходит на самом деле. И мы коллективно облажались, когда не смогли тогда ввести санкции, которые должны были наложить на [президента РФ] Владимира Путина», — сказал Джонсон, сообщается на сайте парламента Великобритании.

Также Джонсон объявил о поставке Украине нового оружия на сумму 300 млн фунтов стерлингов, передает RT. В их числе средства радиоэлектронной борьбы, мобильные радиолокационные станции для контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты, пишет сайт MK.RU .

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. В связи с этим страны Запада ввели санкции против России. По словам Путина, ограничения направлены на «отмену России» и всего, что связано с ней. Многие страны помогают Украине оружием. В Кремле отмечали, что поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности континента.