Пятый канал: Меладзе и Брежнева отказались петь русским туристам

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
Валерий Меладзе должен был выступить в Турции Фото:

Певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерт в одном из отелей Турции, где они должны были выступить перед туристами из России. Об этом рассказала менеджер отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

«Артисты отказались прилетать в Турцию. Сами отменили концерты здесь. Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — цитирует Пятый канал менеджера отеля. По ее словам, для отеля должны были выступать Вера Брежнева и Валерий Меладзе.

Ранее СМИ писали, что турецкий отель, который рассчитан на русскоязычных гостей, отменил запланированные на весну и лето концерты Брежневой и Меладзе. Сообщалось, что причиной стала «ситуация в мире».

URA.RU не удалось дозвониться до концертного директора Брежневой — он не ответил на звонок корреспондента. Концертный директор Меладзе заявил, что не общается с прессой.

Брежнева уехала из России в конце марта. СМИ сообщали, что она устроилась волонтером в одном из центров, который собирает гуманитарную помощь для граждан Украины.

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Певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерт в одном из отелей Турции, где они должны были выступить перед туристами из России. Об этом рассказала менеджер отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa. «Артисты отказались прилетать в Турцию. Сами отменили концерты здесь. Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — цитирует Пятый канал менеджера отеля. По ее словам, для отеля должны были выступать Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Ранее СМИ писали, что турецкий отель, который рассчитан на русскоязычных гостей, отменил запланированные на весну и лето концерты Брежневой и Меладзе. Сообщалось, что причиной стала «ситуация в мире». URA.RU не удалось дозвониться до концертного директора Брежневой — он не ответил на звонок корреспондента. Концертный директор Меладзе заявил, что не общается с прессой. Брежнева уехала из России в конце марта. СМИ сообщали, что она устроилась волонтером в одном из центров, который собирает гуманитарную помощь для граждан Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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