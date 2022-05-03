Пятый канал: Меладзе и Брежнева отказались петь русским туристам

Валерий Меладзе должен был выступить в Турции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерт в одном из отелей Турции, где они должны были выступить перед туристами из России. Об этом рассказала менеджер отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

«Артисты отказались прилетать в Турцию. Сами отменили концерты здесь. Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — цитирует Пятый канал менеджера отеля. По ее словам, для отеля должны были выступать Вера Брежнева и Валерий Меладзе.

Ранее СМИ писали, что турецкий отель, который рассчитан на русскоязычных гостей, отменил запланированные на весну и лето концерты Брежневой и Меладзе. Сообщалось, что причиной стала «ситуация в мире».

URA.RU не удалось дозвониться до концертного директора Брежневой — он не ответил на звонок корреспондента. Концертный директор Меладзе заявил, что не общается с прессой.

Брежнева уехала из России в конце марта. СМИ сообщали, что она устроилась волонтером в одном из центров, который собирает гуманитарную помощь для граждан Украины.