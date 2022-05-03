Власти РФ придумали, как защититься от новых санкций Запада

Минфин РФ составит список тех, кому грозят санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России планируют засекретить информацию о юридических лицах, которые могут попасть под новые санкции Запада. Проект опубликован на интернет-портале нормативно-правовых актов.

«Утвердить правила формирования перечня лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры, введенные недружественными государствами и международными организациями», — сообщается в документе. Минфин РФ разрешит засекретить информацию о владельцах, директорах и активах более 10 тысяч юрлиц, которые находятся под санкциями или могут попасть под ограничения.

Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции недружественных стран, сообщает RT. Он поручил правительству составить список лиц, попавших под ограничения России, пишет Nation News. По словам Путина, ограничения направлены на «отмену России» и ее культуры. Евросоюз готовится ввести шестой пакет антироссийских санкций.