Свердловчан спасли из дыма на горящей трассе Екатеринбург—Курган. «Они бы там задохнулись»

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Свердловчане боялись задохнуться в дыму от пожаров Фото:

Жителей Свердловской области, задыхавшихся в дыму на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, спасли проезжавшие мимо полицейские. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Мои родители уезжали из дома из-за задымления, видимости ноль, и они съехали с дороги. Слава богу ехал экипаж ДПС, и их забрали и увезли, иначе они бы там задохнулись!» — рассказал очевидец в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Там поделились видео горящего вдоль трассы леса. На места работали пожарные, но дымом заволокло всю дорогу.

Ранее очевидцы сообщали о горящих деревьях возле частных домов под Екатеринбургом. От места горения поднимались столбы дыма, закрывающие обзор. Свердловчане испугались, что огонь может перекинуться на их дома.

Фото:

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Жителей Свердловской области, задыхавшихся в дыму на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, спасли проезжавшие мимо полицейские. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Мои родители уезжали из дома из-за задымления, видимости ноль, и они съехали с дороги. Слава богу ехал экипаж ДПС, и их забрали и увезли, иначе они бы там задохнулись!» — рассказал очевидец в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Там поделились видео горящего вдоль трассы леса. На места работали пожарные, но дымом заволокло всю дорогу. Ранее очевидцы сообщали о горящих деревьях возле частных домов под Екатеринбургом. От места горения поднимались столбы дыма, закрывающие обзор. Свердловчане испугались, что огонь может перекинуться на их дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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