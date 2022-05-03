Свердловчан спасли из дыма на горящей трассе Екатеринбург—Курган. «Они бы там задохнулись»

03 мая 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Свердловчане боялись задохнуться в дыму от пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Свердловской области, задыхавшихся в дыму на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, спасли проезжавшие мимо полицейские. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Мои родители уезжали из дома из-за задымления, видимости ноль, и они съехали с дороги. Слава богу ехал экипаж ДПС, и их забрали и увезли, иначе они бы там задохнулись!» — рассказал очевидец в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Там поделились видео горящего вдоль трассы леса. На места работали пожарные, но дымом заволокло всю дорогу. Ранее очевидцы сообщали о горящих деревьях возле частных домов под Екатеринбургом. От места горения поднимались столбы дыма, закрывающие обзор. Свердловчане испугались, что огонь может перекинуться на их дома. Фото: «ВКонтакте» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жителей Свердловской области, задыхавшихся в дыму на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, спасли проезжавшие мимо полицейские. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Мои родители уезжали из дома из-за задымления, видимости ноль, и они съехали с дороги. Слава богу ехал экипаж ДПС, и их забрали и увезли, иначе они бы там задохнулись!» — рассказал очевидец в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Там поделились видео горящего вдоль трассы леса. На места работали пожарные, но дымом заволокло всю дорогу. Ранее очевидцы сообщали о горящих деревьях возле частных домов под Екатеринбургом. От места горения поднимались столбы дыма, закрывающие обзор. Свердловчане испугались, что огонь может перекинуться на их дома.