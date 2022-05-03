S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов

04 мая 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов из-за санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпания S7 Airlines предпочла российскую систему бронирования билетов ОРС испанскому сервису Amadeus. Выбор был сделан в ходе тендера. Об этом «Известиям» рассказала PR-директор S7 Group Ирина Колесникова. «Подтверждаем, что по итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО „ОРС“», — рассказала представитель компании. Эту информацию изданию подтвердил гендиректор ОРС Александр Сизинцев. По его словам, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования на случай отключения действующей — испанской Amadeus — на фоне санкций. Миграция на основную систему планируется в октябре. США и страны Евросоюза закрыли свое небо для российских самолетов из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз также внес несколько российских авиакомпаний в черный список. Для поддержки отрасли президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей авиакомпаниям. Эти средства помогут компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Также сообщалось, что правительство РФ выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей для возврата денег за билеты на рейсы, которые были отменены. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Авиакомпания S7 Airlines предпочла российскую систему бронирования билетов ОРС испанскому сервису Amadeus. Выбор был сделан в ходе тендера. Об этом «Известиям» рассказала PR-директор S7 Group Ирина Колесникова. «Подтверждаем, что по итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО „ОРС“», — рассказала представитель компании. Эту информацию изданию подтвердил гендиректор ОРС Александр Сизинцев. По его словам, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования на случай отключения действующей — испанской Amadeus — на фоне санкций. Миграция на основную систему планируется в октябре. США и страны Евросоюза закрыли свое небо для российских самолетов из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз также внес несколько российских авиакомпаний в черный список. Для поддержки отрасли президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей авиакомпаниям. Эти средства помогут компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Также сообщалось, что правительство РФ выделит авиакомпаниям 19,5 млрд рублей для возврата денег за билеты на рейсы, которые были отменены.