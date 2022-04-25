Правительство РФ направит 110 млрд рублей на помощь авиакомпаниям

Российские авиакомпании понесли большие расходы из-за закрытия неба над Европой и на юге России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 110 миллиардов рублей авиакомпаниям. Эти средства помогут компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренние рейсы. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года (исходя из пассажирооборота), предусмотрев при этом выделение на указанные цели из федерального бюджета не менее 110 млрд рублей», — говорится в документе. Подчеркивается, что за год российские авиакомпании должны перевезти не менее 100 миллионов пассажиров.

Кроме того, Путин поручил предоставить авиаперевозчикам субсидии для компенсации расходов, связанных с отменой международных и внутренних рейсов после 24 февраля. Российским авиакомпаниям пришлось вернуть пассажирам стоимость билетов.

Европа начала закрывать небо из-за спецоперации России на Украине. Росавиация ввела ответные меры и закрыла воздушное пространство 36 государствам. В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта также утвердили временный алгоритм, который позволит компаниям передавать допуск к международным перевозкам.

Южное направление в России закрыли для самолетов сразу после начала спецоперации РФ на Украине. Позже режим закрытого неба продлевался еще несколько раз. На данный момент Росавиация ограничила полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту до 1 мая.

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