Дружинники поймали иностранцев на курганской границе

04 мая 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

На границе РФ во время операции «Южный рубеж» задержали трех иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Звериноголовском районе Курганской области дружинники поймали двоих иностранцев — нарушителей границ. Еще одного нарушителя задержали на территории Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «На территории Звериноголовского района члены добровольной народной дружины в темное время суток обнаружили в пограничной зоне двух подозрительных лиц. В результате проверочных мероприятий пограничники установили причастность задержанных к незаконному пересечению государственной границы РФ. Нарушителями оказались иностранные граждане, уроженцы Центральной Азии», — говорится в сообщении ведомства. В Сладковском районе Тюменской области пограничный наряд при участии дружинника задержал уроженца Закавказья. Неоднократно судимый рецидивист пресек границу в обход установленных пунктов пропуска. Он пытался скрыться от пограничного наряда в хозяйственных постройках, расположенных в пограничной зоне, но был найден. Ранее ему был запрещен въезд в Россию. В отношении всех нарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. По данным ведомства, в период проведения профилактической операции «Южный рубеж», пограничники также выявили более 20 нарушителей пограничного режима. Ранее URA.RU писало, что Казахстан разрешил пересекать границу в семи местах. Два МПГ в Петуховском муниципальном округе, а также все семь МПГ в Тюменской области. Они были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID. В Тюменской области задержан нарушитель границы РФ — рецидивист из Закавказья фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Пограничники ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали трех иностранцев-нарушителей границ фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

В Звериноголовском районе Курганской области дружинники поймали двоих иностранцев — нарушителей границ. Еще одного нарушителя задержали на территории Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «На территории Звериноголовского района члены добровольной народной дружины в темное время суток обнаружили в пограничной зоне двух подозрительных лиц. В результате проверочных мероприятий пограничники установили причастность задержанных к незаконному пересечению государственной границы РФ. Нарушителями оказались иностранные граждане, уроженцы Центральной Азии», — говорится в сообщении ведомства. В Сладковском районе Тюменской области пограничный наряд при участии дружинника задержал уроженца Закавказья. Неоднократно судимый рецидивист пресек границу в обход установленных пунктов пропуска. Он пытался скрыться от пограничного наряда в хозяйственных постройках, расположенных в пограничной зоне, но был найден. Ранее ему был запрещен въезд в Россию. В отношении всех нарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. По данным ведомства, в период проведения профилактической операции «Южный рубеж», пограничники также выявили более 20 нарушителей пограничного режима. Ранее URA.RU писало, что Казахстан разрешил пересекать границу в семи местах. Два МПГ в Петуховском муниципальном округе, а также все семь МПГ в Тюменской области. Они были закрыты с 2020 года из-за пандемии COVID.