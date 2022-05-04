В УрФО назвали Челябинскую область привлекательной для отпуска

Регион занял восьмое место в топ-10 регионов РФ для проведения отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители УрФО назвали Челябинскую область привлекательной для проведения отпуска. Согласно опросу, Южный Урал вошел в топ-10 российских регионов для отдыха и туризма, приводит данные крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в РФ.

«Челябинская область заняла восьмое место в топ-10 регионов России для проведения отпуска. Опрос проводился среди жителей УрФО. Самым популярным местом для отдыха оказался Краснодарский край — 25%, вторым стал Крым — 12%, третьим — Калининградская область — 11%», — следует из данных HeadHunter.

В десятку также вошли Алтайский край — 7,9%, Ленинградская и Свердловская области — по 5,3%, Республика Алтай и Челябинская область — по 3,9%, Москва — 2,6%. А Санкт-Петербург набрал только 1,3%.

Самым популярным форматом отпуска у жителей УрФО стал пляжный отдых — 58% опрошенных, 46% ценят активный отдых, 36% интересуются экскурсионными турами, 34% — спа-турами и санаторно-курортным отдыхом. Однако 3,9% опрошенных жителей планируют отдохнуть дома.