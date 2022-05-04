В Евросоюзе подтвердили санкции против Сбербанка и российских СМИ

ЕС отключит Сбербанк от системы SWIFT Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз сегодня представит шестой пакет санкций, который предусматривает ограничительные меры в отношении Сбербанка и ряда российских телеканалов. Об этом заявила в своем твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы представляем шестой пакет санкций. Мы отключаем от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации — прим. ред.) Сбербанк — безусловно, крупнейший банк России — и два других крупных банка», — написала она.

Кроме того, новые санкции коснутся трех крупных российских государственных телеканалов, «которые агрессивно распространяют ложь и пропаганду», также сообщила глава Еврокомиссии. Помимо этого ЕС планирует поэтапный отказ от импорта российской нефти.

«Наконец, сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать», — написала Урсула фон дер Ляйен.

По данным американской газеты Politico, отключение от SWIFT помимо Сбербанка коснется «Россельхозбанка» и «Московского кредитного банка». Ранее под блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

ЕС вводит санкции против России из-за спецоперации российских войск на Украине, которая началась 24 февраля. Они коснулись как целых отраслей экономики, так и отдельных предприятий, бизнесменов, политиков. Аналогичные меры предприняли Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других стран.