Челябинский бизнесмен спасает бани, которые требует снести мэрия

Олег Сиротин (справа) намерен отстоять комплекс «Бани мира» и 40 рабочих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен Олег Сиротин намерен отстоять комплекс «Бани мира», сноса которых добивается через суд мэрия Миасса (Челябинская область). Строения находятся в горнолыжном комплексе «Солнечная долина», владельцем которого является Сиротин.

«Полагаю, власти скорее хотят, чтобы функционирование бытового комплекса было узаконено. Для этого мы должны приложить совместные усилия: доказать и увидеть функционирование в комплексе производства чаев и медовых блюд, доказательства наличия которого мы документально представили кассационному суду», — пояснил URA.RU Сиротин.

Он также добавил, что администрация города понимает, что неразумно подавать иск о самовольной застройке, ранее выдав разрешение на нее. Кроме того, городские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться в использовании комплекса по назначению и сохранению 40 рабочих мест для горожан.

Позиция мэрии сводится к тому, что «Бани мира» построены самовольно и должны быть снесены. Сейчас дело находится на рассмотрении в Миасском городском суде.

В комплекс входит русская и нефритовая бани, хаммам, сауна, монгольская юрта, джакузи и открытый термальный бассейн. Участок земли, на котором построены бани, фигурирует в уголовном деле бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сорока в 2016 году как замглавы муниципалитета способствовал тому, чтобы участок был продан «Солнечной долине» по сниженной цене. Экс-чиновника задержали 23 ноября 2021 года, сейчас он в СИЗО.

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