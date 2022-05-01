В России снизились ставки по льготной ипотеке

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Ставка по льготной ипотеке снижена до 9% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

В России ставки по льготной ипотеке снизят с 12% до 9%, данную программу продлевают до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подписан указ о снижении процентной ставки по программе „Льготная ипотека“ с 12% до 9%. Принятая мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль. Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья», — сообщили в telegram-канале правительства РФ.

В Минфине РФ ранее разработали и внесли в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых. В конце марта правительство РФ подняло ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. Также увеличили максимальную сумму кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей, передает телеканал 360. Снизить процентную ставку до 9% ранее предложил президент России Владимир Путин, уточняет RT. Тем не менее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что ставку будт и далее понижать, сообщает «Дни.ру».

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В России ставки по льготной ипотеке снизят с 12% до 9%, данную программу продлевают до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Подписан указ о снижении процентной ставки по программе „Льготная ипотека“ с 12% до 9%. Принятая мера позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль. Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья», — сообщили в telegram-канале правительства РФ. В Минфине РФ ранее разработали и внесли в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% годовых. В конце марта правительство РФ подняло ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. Также увеличили максимальную сумму кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн рублей, для других регионов — до 6 млн рублей, передает телеканал 360. Снизить процентную ставку до 9% ранее предложил президент России Владимир Путин, уточняет RT. Тем не менее замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что ставку будт и далее понижать, сообщает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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