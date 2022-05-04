Поставлять газ из ЯНАО будут отечественным оборудованием

04 мая 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

На Бованенковском месторождении в ЯНАО поставят российские двигатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях санкций «Газпром» планирует установить аэродвигатели российского производства АЛ-31СТ для перекачки сырья по трубопроводу на Бованенковском месторождении в ЯНАО и на магистральном газопроводе «Сила Сибири». Эти двигатели полностью отечественной сборки. «Газпром применяет 86 машин АЛ-31СТ. Важно, что они экологичнее, значит, чем больше таких реконструкций, тем меньше выбросов вредных веществ. В планах использовать двигатели в работе газопровода „Сила Сибири“ и Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале», — сообщает телеканал НТВ. Кроме того, ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение, на котором собирают эти двигатели, работает над созданием нового и более мощного варианта АЛ-41СТ. Такое решение было принято из-за потребности в такой техники. «Газпром переходит на новый тип магистральных газопроводов с большим давлением 120—150 атмосфер. Для перекачки газа по таким мощным магистральным газопроводом требуются и газоперекачивающие агрегаты с более высокой мощностью. Нам необходимы двигатели от 25 мегаватт и выше», — передает СМИ слова заместителя главы ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Также ожидается, что благодаря такому объему работы на уфимском заводе увеличится потребность в кадрах. До 2025 года планируется принять более двух тысяч сотрудников. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Однако такое давление на Россию не прекращало заканчиваться с 2000-х годов, а сейчас обострилось. Как заявлял Путин, такие действия преследуют определенную цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В условиях санкций «Газпром» планирует установить аэродвигатели российского производства АЛ-31СТ для перекачки сырья по трубопроводу на Бованенковском месторождении в ЯНАО и на магистральном газопроводе «Сила Сибири». Эти двигатели полностью отечественной сборки. «Газпром применяет 86 машин АЛ-31СТ. Важно, что они экологичнее, значит, чем больше таких реконструкций, тем меньше выбросов вредных веществ. В планах использовать двигатели в работе газопровода „Сила Сибири“ и Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале», — сообщает телеканал НТВ. Кроме того, ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение, на котором собирают эти двигатели, работает над созданием нового и более мощного варианта АЛ-41СТ. Такое решение было принято из-за потребности в такой техники. «Газпром переходит на новый тип магистральных газопроводов с большим давлением 120—150 атмосфер. Для перекачки газа по таким мощным магистральным газопроводом требуются и газоперекачивающие агрегаты с более высокой мощностью. Нам необходимы двигатели от 25 мегаватт и выше», — передает СМИ слова заместителя главы ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. Также ожидается, что благодаря такому объему работы на уфимском заводе увеличится потребность в кадрах. До 2025 года планируется принять более двух тысяч сотрудников. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Однако такое давление на Россию не прекращало заканчиваться с 2000-х годов, а сейчас обострилось. Как заявлял Путин, такие действия преследуют определенную цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.