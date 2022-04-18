В Перми продавцам ушедших из России магазинов предложат работу

19 апреля 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Работодатели, которым пришлось приостановить деятельность магазинов в Перми из-за ввода западных санкций, могут временно перевести своих сотрудников в другие организации, не разрывая трудовой договор. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому служба занятости предложит сотрудникам временный перевод на профильные вакансии после того, как получит сведения о приостановке деятельности. Другие работодатели с такими кандидатами смогут заключить срочные трудовые договоры», — указано в пресс-релизе. Такой перевод сотрудников возможен при одобрении работодателя на постоянном месте работы. Действие первоначальных трудовых договоров приостановится на время переводов, но их срок будет продолжен. Срочные договоры на новом временном месте разрешили продлевать максимум до 31 декабря. В марте в Перми закрылись Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. В апреле о приостановке деятельности заявил Decathlon. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных ТЦ. Теперь магазин Acoola в Перми приглашает продавцов, потерявших работу, к себе. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.